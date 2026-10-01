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Tok! Komisi III DPR Sepakati Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri Gantikan Listyo Sigit Prabowo

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |09:55 WIB
Tok! Komisi III DPR Sepakati Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri Gantikan Listyo Sigit Prabowo
DPR Sepakati Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri Gantikan Listyo Sigit Prabowo
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JAKARTA - Komisi III DPR RI sepakat Komjen Pol Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Keputusan diambil dalam rapat pleno fit and proper tes calon Kapolri usulan Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2026).

Kesepakatan diambil setelah Suyudi menjalani fit and proper test bersama Komisi III DPR RI.

"Apakah secara aklamasi dapat disetujui?" Kata Habiburokhman.

"Setuju," seru peserta rapat.

Sebelumnya, DPR RI menerima Surat Presiden (Surpres) perihal permohonan uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri. Untuk itu, Komisi III DPR RI langsung menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kapolri usulan Presiden.

Hal itu diketahui dari Rapat Pleno Komisi III DPR RI terhadap uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

"Pimpinan DPR mendapatkan surat dari Presiden dan Ketua DPR. Nomor R57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026. Prihal usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat memimpin rapat.

 

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