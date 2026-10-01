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Ratusan Pemukim Ilegal Masuki Kompleks Masjid Al-Aqsa dengan Pengawalan Polisi Israel

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |02:05 WIB
Ratusan Pemukim Ilegal Masuki Kompleks Masjid Al-Aqsa dengan Pengawalan Polisi Israel
Ilustrasi.
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YERUSALEM - Ratusan pemukim ilegal Israel menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki pada Rabu (30/9/2026) pagi untuk memperingati hari raya Yahudi Sukkot, menurut seorang pejabat Wakaf Islam Yerusalem.

Pejabat tersebut, yang meminta namanya tidak disebutkan, mengatakan kepada Anadolu bahwa ratusan pemukim ilegal Israel memasuki kompleks masjid di bawah perlindungan polisi Israel.

Aksi penerobosan tersebut mencakup pelaksanaan ritual Talmud, doa, serta kegiatan menari dan bernyanyi, yang melanggar status quo di masjid itu, ujar pejabat tersebut.

Status quo historis yang berlaku sejak sebelum pendudukan Israel atas Yerusalem Timur pada tahun 1967 menetapkan bahwa Wakaf Islam Yerusalem — yang berafiliasi dengan Kementerian Wakaf Yordania — memiliki tanggung jawab eksklusif untuk mengelola urusan kompleks Masjid Al-Aqsa, yang mencakup area seluas 144 dunam (sekitar 14,4 hektare), sebagai tempat ibadah khusus bagi umat Islam.

Kelompok-kelompok sayap kanan Israel telah menyerukan aksi penerobosan besar-besaran ke kompleks Al-Aqsa selama perayaan Sukkot, yang dimulai pada Sabtu, (26/9/2026) dan berlangsung hingga Jumat, (2/10/2026)..

Dewan Wakaf Islam Yerusalem sebelumnya menyatakan bahwa lebih dari 1.500 pemukim ilegal Israel memasuki kompleks masjid tersebut pada hari Minggu, lebih dari 1.700 orang pada Senin, (28/9/2026) dan lebih dari 1.400 orang pada Selasa, (29/6/2026).

Aksi penerobosan ke Al-Aqsa semakin intensif sejak dimulainya rangkaian hari raya Yahudi, di tengah peningkatan kehadiran pasukan Israel dan pengetatan pembatasan di Yerusalem.

Rangkaian hari raya tersebut dimulai dengan Tahun Baru Yahudi tanggal 12 dan 13 September, diikuti oleh Yom Kippur tanggal 21 dan 22 September. Sukkot berlangsung dari tanggal 26 September hingga 2 Oktober, kemudian diikuti oleh Simchat Torah pada tanggal 3 Oktober.

 

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