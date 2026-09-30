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Peristiwa 30 September: Tragedi Berdarah G30S PKI

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |03:01 WIB
Peristiwa 30 September: Tragedi Berdarah G30S PKI
Tragedi Berdarah G30S PKI/ist
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JAKARTA - Sejumlah peristiwa dan sejarah penting terjadi setiap harinya, termasuk pada tanggal 30 September. Bagi masyarakat Indonesia, tanggal ini selalu identik dengan sejarah kelam tragedi Gerakan 30 September atau G30S PKI.

Berikut ulasan peristiwa tersebut beserta sejumlah peristiwa lainnya, dikutip dari berbagai sumber, Selasa (29/9/2026).

1. 1965 - G30S PKI

Salah satu peristiwa bersejarah di Indonesia adalah Gerakan 30 September atau yang lebih dikenal dengan sebutan G30S PKI.

Gerakan ini dilakukan ketika enam perwira tinggi dan satu perwira TNI Angkatan Darat diculik, lalu dibunuh lantaran ingin menggulingkan pemerintahan Presiden Seokarno.

Gerakan tersebut dipimpin langsung oleh DN Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Setelah kejadian itu, Presiden Soekarno diminta masyarakat untuk membubarkan PKI, dan meminta memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI.

2.1975 - Kelahiran Musisi Glenn Fredly

Glenn Fredly Deviano Latuihamallo lahir di Jakarta, 30 September 1975. Glenn adalah seorang penyanyi, penulis lagu, produser, dan aktor berkebangsaan Indonesia.

Glenn mengawali kariernya saat dia menjadi vokalis Funk Section. Pada tahun 1995, setahun setelah ia lulus SMA pada tahun 1994, Funk Section meluncurkan sebuah album eksklusif yang dikemas secara apik.

Namun, pada 8 April 2020 Glenn meninggal dunia sekira pukul 18.00 WIB di Rumah Sakit Setia Mitra, Fatmawati, Jakarta Selatan di 44 tahun. Glenn dikabarkan meninggal dunia akibat penyakit meningitis yang dideritanya. Glenn dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

 

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Topik Artikel :
PKI G30SPKI G30S PKI
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