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Jenderal Kopassus Lucky Avianto: Pentolan KKB Tersadis Hermanus Hogajau dan 3 Anggotanya Tewas Ditembak!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |18:24 WIB
Jenderal Kopassus Lucky Avianto: Pentolan KKB Tersadis Hermanus Hogajau dan 3 Anggotanya Tewas Ditembak!
Jenderal Kopassus Lucky Avianto/ist
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PAPUA -  Pasukan TNI di bawah kendali Kogabwilhan III, terlibat baku tembak dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM)/KKB, di Distrik Agisiga, Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam peristiwa itu, 4 anggota KKB tewas.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Lucky Avianto mengungkapkan identitas 4 anggota KKB tersebut.

“Mereka adalah Komandan Wilayah TPNPB-OPM Kodam III Balamai Dulla, Hermanus Hogajau alias Pontianus Hogaja, dan 3 Anggotanya, yakni Malobega Hogajau, Eselon Hogajau dan Aguni Hogajau,” ujar Lucky Avianto, Selasa (29/9/2026).

Hermanus Higajau dikenal sebagai ‘pentolan’ sadis OPM dan 3 anggotanya, merupakan tersangka sejumlah kasus kekerasan khususnya kejahatan kemanusiaan seperti pemerkosaan terhadap wanita desa dan petugas kesehatan.

Selanjutnya, perampokan harta benda dan hasil bumi serta ternak milik masyarakat, penculikan anak dan perempuan, pembakaran gereja dan sekolah.

“Kelompok Hermanus Higajau tidak sungkan melukai bahkan membunuh siapapun, yang menolak permintaannya,” ujar Jenderal Kopassus bintang 3 tersebut.

Saat peristiwa kontak senjata terjadi, kata Lucky, Hermanus Hogajau yang pertama kali menghujani Pasukan Timsus Yonif 315 Garuda dan Tim Taipur Koops TNI Habema di bawah kendali Kogabwilhan III dengan ratusan peluru tajam dari senapan mesin.

“Saya dan tentunya kita semua tidak dapat membayangkan kengerian teror yang akan dihadapi ratusan warga, di 10 Kampung Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, apabila kelompok TPNPB-OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya ini dapat masuk ke pemukiman masyarakat,” ujarnya.

 

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