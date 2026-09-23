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Jenderal Kopassus Ahli Perang Hutan Turun Tangan Buru Pemasok Senjata ke KKB

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |01:30 WIB
Jenderal Kopassus Ahli Perang Hutan Turun Tangan Buru Pemasok Senjata ke KKB
Pangkogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto
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PAPUA – Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III memburu pemasok senjata ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Hal ini terungkap setelah salah satu pimpinan KKB Abdon Kisamdu ditangkap saat akan membeli senjata.

Pangkogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto mengatakan, TNI mengembangkan penyelidikan terkait dugaan jaringan pemasok senjata yang disebut berkaitan dengan kelompok TPNPB-OPM.

‘’Penelusuran dilakukan setelah pemeriksaan terhadap Wadanyon TPNPB-OPM Kodap 35 Bintang Timur, Abdon Kisamdu,’’ujar Lucky dalam keterangannya yang diterima Okezone, Selasa (22/9/2026).

Pelaku rencananya akan melakukan transaksi pembelian senjata di Kali Seng, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

‘’Abdon Kisamdu mengaku sudah tiga kali mentransfer uang kepada seseorang dengan inisial B-A. Sesuai kesepakatan dengan BA, Abdon Kisamdu akan menerima senjata api tersebut di Kali, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo,” ujarnya.

Rencana transaksi itu juga disebut melibatkan kerabat Abdon berinisial KP. Abdon disebut akan dijemput setelah tiba di Bandara Nop Goliat Dekai untuk kemudian diantar ke lokasi transaksi.

Namun, rencana tersebut gagal setelah Abdon diamankan Satgas Kopasgat dan Satgas Mandala Koops TNI Habema.

“Kami saat ini tengah menelusuri keberadaan BA yang disebut Abdon Kisamdu sebagai salah satu pemasok senjata api, khususnya bagi TPNPB-OPM,” pungkasnya.

 

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