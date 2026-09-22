Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral! Pengasuh Diduga Aniaya dan Tampar Balita karena Tak Mau Makan

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |03:00 WIB
Viral! Pengasuh Diduga Aniaya dan Tampar Balita karena Tak Mau Makan
Pelaku Penganiayaan Balita/ist
A
A
A

PALEMBANG- Aksi dugaan kekerasan terhadap seorang balita terjadi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Peristiwa tersebut bahkan viral di media sosial.

Polisi langsung bergerak dan mengamankan seorang perempuan berinisial NS (37) diduga melakukan kekerasan terhadap anak asuhnya. NS ditangkap di kawasan Kemuning, Jalan R Sukamto, Kota Palembang.

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumsel Kombes Pol Anes Purwanti mengatakan, penyidik langsung melakukan penyelidikan setelah menerima informasi mengenai video tersebut.

"Begitu video itu viral, tim kami langsung bergerak melakukan penyelidikan hingga mengamankan pelaku dalam waktu singkat. Kami tidak akan mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap anak," kata Anes dikutip Senin (21/9/2026).

Korban berinisial FR, balita berusia 2 tahun 11 bulan diketahui merupakan anak asuh NS. Dugaan kekerasan tersebut terjadi di sebuah rumah di kawasan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Palembang.

Kasus ini terungkap setelah NS menghubungi ibu korban dan mengaku telah memukul FR karena menolak makan.

Namun tidak lama berselang, keluarga korban menerima rekaman video yang memperlihatkan dugaan kekerasan terhadap balita tersebut.  Dalam rekaman itu, korban terlihat mengalami pemukulan dan tamparan hingga menangis.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/338/3230436//balita_dianiaya-eyhb_large.jpg
Balita yang Dianiaya Ibu Tiri di Bekasi Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/340/3211613//ketua_asosiasi_pengusaha_advertising_indrayani-0JtW_large.jpg
Pelantikan Asosiasi Pengusaha Advertising Palembang: Siap Berkolaborasi Tingkatkan PAD dan Tertibkan Perizinan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement