Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Karhutla Landa Air Itam Bangka Belitung, 10 Hektare Lahan Terdampak

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 20 September 2026 |18:55 WIB
Karhutla Landa Air Itam Bangka Belitung, 10 Hektare Lahan Terdampak
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan.
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat insiden kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pangkalpinang, Bangka Belitung. Peristiwa ini melanda kawasan Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, pada Sabtu (19/9/2026).

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyampaikan bahwa api mulai membakar lahan sekitar pukul 11.00 WIB.

"Lahan seluas 10 hektare terdampak kejadian ini. BPBD masih melakukan pendataan luas area terdampak di lapangan," kata Berton dalam keterangannya, Minggu (20/9/2026).

Adapun hingga Sabtu (19/9/2026) petang, petugas gabungan berhasil memadamkan api di area seluas 9 hektare. Hingga saat ini, upaya pemadaman terhadap sisa titik api masih terus dilakukan.

"Petugas gabungan masih terus memadamkan api yang terkendala angin kencang dan asap pekat," lanjut Berton.

Ia juga melaporkan adanya potensi api kembali menyala. Menurutnya, hal tersebut disebabkan oleh banyaknya tumpukan kayu bekas pembukaan lahan di lokasi kejadian.

"Petugas BPBD melaporkan api masih berpotensi menyala kembali dikarenakan di lokasi terdapat banyak tumpukan kayu bekas pembukaan lahan," pungkasnya.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/340/3243094//kebakaran_hutan_dan_lahan-0AYy_large.jpg
Petugas Kesulitan Padamkan Karhutla Gunung Wilis, Medan Curam Jadi Kendala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/340/3243075//karhutla-hlqU_large.jpg
Kebakaran Gunung Wilis, Api Masih Menyala di Puncak Sulit Dipadamkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/337/3242894//presiden_prabowo_subianto_dan_wakil_pm_malaysia_ahmad_zahid_hamidi-ZBA2_large.jpg
Presiden Prabowo Bertemu Wakil PM Malaysia, Bahas Kerja Sama Penanganan Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/340/3242868//kapolda_riau-zS1i_large.jpg
Polda Riau Catat 119 Kasus Karhutla, Kajian Green Policing Diperkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/337/3242679//polri-qdjT_large.jpg
Bareskrim: 95 Korporasi Masuk Tahap Penyelidikan-Penyidikan Terkait Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/337/3242525//presiden_prabowo_memimpin_rapat_penanganan_karhutla-UO2p_large.jpg
Prabowo Golongkan Karhutla Sebagai 'Terorisme Ekologi', Dorong Pelaku Disanksi Berat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement