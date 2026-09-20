Karhutla Landa Air Itam Bangka Belitung, 10 Hektare Lahan Terdampak

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan.

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat insiden kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pangkalpinang, Bangka Belitung. Peristiwa ini melanda kawasan Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, pada Sabtu (19/9/2026).

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyampaikan bahwa api mulai membakar lahan sekitar pukul 11.00 WIB.

"Lahan seluas 10 hektare terdampak kejadian ini. BPBD masih melakukan pendataan luas area terdampak di lapangan," kata Berton dalam keterangannya, Minggu (20/9/2026).

Adapun hingga Sabtu (19/9/2026) petang, petugas gabungan berhasil memadamkan api di area seluas 9 hektare. Hingga saat ini, upaya pemadaman terhadap sisa titik api masih terus dilakukan.

"Petugas gabungan masih terus memadamkan api yang terkendala angin kencang dan asap pekat," lanjut Berton.

Ia juga melaporkan adanya potensi api kembali menyala. Menurutnya, hal tersebut disebabkan oleh banyaknya tumpukan kayu bekas pembukaan lahan di lokasi kejadian.

"Petugas BPBD melaporkan api masih berpotensi menyala kembali dikarenakan di lokasi terdapat banyak tumpukan kayu bekas pembukaan lahan," pungkasnya.

(Rahman Asmardika)

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