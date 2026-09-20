Petugas Kesulitan Padamkan Karhutla Gunung Wilis, Medan Curam Jadi Kendala

JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda kawasan Gunung Wilis, tepatnya di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, masih belum sepenuhnya padam hingga Sabtu (19/9/2026).

Petugas gabungan menghadapi kendala medan yang curam dan sulit dijangkau untuk memadamkan titik api yang berada di kawasan puncak Gunung Wilis.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, kebakaran telah berlangsung sejak Rabu (16/9/2026). Area terdampak berada di Petak 24, RPH Gedangklutuk, BKPH Pace, KPH Kediri.

"BPBD Nganjuk bersama tim gabungan melaksanakan pemadaman dengan membuat skat bakar atau ilaran," kata Berton dalam keterangan resminya, Sabtu (19/9/2026).

Selain membuat sekat bakar, tim gabungan juga berupaya melakukan pemadaman menggunakan drone penyemprot milik Dinas Pertanian.

Sementara itu, titik api di Petak 47B, RPH Kare, BKPH Wilis Utara telah berhasil dipadamkan pada Jumat (18/9/2026). Namun, api masih menyala di kawasan puncak Gunung Wilis.