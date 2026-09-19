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Kebakaran Gunung Wilis, Api Masih Menyala di Puncak Sulit Dipadamkan

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |19:14 WIB
Kebakaran Gunung Wilis, Api Masih Menyala di Puncak Sulit Dipadamkan
Karhutla (Foto: Ilustrasi/BNPB)
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JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda kawasan Gunung Wilis, tepatnya di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Hingga Sabtu (19/9/2026), api masih menyala di kawasan puncak Gunung Wilis.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan kebakaran telah berlangsung sejak Rabu 16 September 2026. Area yang terdampak berada di Petak 24, RPH Gedangklutuk, BKPH Pace, KPH Kediri.

"BPBD Nganjuk bersama tim gabungan melaksanakan pemadaman dengan membuat sekat bakar atau ilaran," kata Berton, Sabtu.

Tim gabungan juga telah mencoba melakukan pemadaman menggunakan drone penyemprot milik Dinas Pertanian. Menurut Berton, pada Jumat 18 September, titik api di Petak 47B, RPH Kare, BKPH Wilis Utara telah berhasil dipadamkan. Namun, titik api lainnya masih menyala di kawasan puncak Gunung Wilis.

Kondisi medan yang curam dan sulit dijangkau menjadi kendala dalam proses pemadaman. "Api yang saat ini masih menyala berada di puncak Gunung Wilis dengan medan yang sangat curam dan sulit untuk dijangkau," ujarnya.

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