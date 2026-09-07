Kapolri Ultimatum Pembakar Hutan Bakal Dijerat Pasal Berlapis

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengultimatum semua pihak yang mencoba melakukan pembakaran hutan dan lahan (karhutla). Polri tidak akan segan memberikan tindakan tegas kepada semua pihak, baik perorangan maupun korporasi atau perusahaan.

"Ini juga untuk memastikan agar jangan lagi ada peristiwa-peristiwa pembakaran hutan," kata Sigit usai rakor lintas sektoral di Graha Marinir Panti Perwira, Kwitang, Jakarta Pusat, pada Senin (7/9/2026).

Polri sendiri sudah menetapkan 138 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Serta, delapan korporasi sedang dilakukan pengusutan.

"Dan ini akan kami dalami apakah di dalamnya juga terdapat unsur pidana, dan kalau itu ada maka kami akan proses," ujar Sigit.

Sigit memastikan Polri tidak akan ragu mengusut tuntas semua kejahatan yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pelaku kejahatan, kata Sigit, juga berpotensi dijerat dengan pasal berlapis.