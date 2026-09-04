Kekeringan-Karhutla Melanda, MUI Imbau Umat Muslim Gelar Sholat Istisqa

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau umat Muslim di Indonesia untuk menggelar Sholat Istisqa. Sholat itu dilakukan demi memohon agar diturunkannya hujan.

Imbauan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis. Menurutnya, hal ini dilakukan merespons kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih melanda.

"Kemarau dan kekeringan melanda kita, bahkan kebakaran karhutla masih terus terjadi. Mari doakan, mudah-mudahan segera turun hujan di Indonesia, di tempat-tempat kemarau dan kebakaran," tulis Cholil Nafis dalam akun resmi X-nya @cholilnafis, Jumat (4/9/2026).

Cholil menilai Sholat Istisqa penting sebagai bentuk ikhtiar spiritual dan kepasrahan kepada Tuhan. Ia juga menilai doa bersama menjadi dorongan moral dan spiritual yang sangat penting di luar usaha teknis dan fisik yang masih terus berjalan.

"Kami mengajak umat untuk Sholat Istisqa’ (minta hujan)," ujar Kiai Cholil.

Sebagai informasi, fenomena kemarau panjang tahun ini telah memicu krisis air bersih di kawasan permukiman warga serta memperluas titik api (hotspot) di sejumlah kawasan hutan Indonesia.

Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas harian, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat akibat paparan asap karhutla.

(Arief Setyadi )

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