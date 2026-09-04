Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kekeringan-Karhutla Melanda, MUI Imbau Umat Muslim Gelar Sholat Istisqa

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |14:30 WIB
Kekeringan-Karhutla Melanda, MUI Imbau Umat Muslim Gelar Sholat Istisqa
Ilustrasi kekeringan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau umat Muslim di Indonesia untuk menggelar Sholat Istisqa. Sholat itu dilakukan demi memohon agar diturunkannya hujan.

Imbauan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis. Menurutnya, hal ini dilakukan merespons kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih melanda. 

"Kemarau dan kekeringan melanda kita, bahkan kebakaran karhutla masih terus terjadi. Mari doakan, mudah-mudahan segera turun hujan di Indonesia, di tempat-tempat kemarau dan kebakaran," tulis Cholil Nafis dalam akun resmi X-nya @cholilnafis, Jumat (4/9/2026).

Cholil menilai Sholat Istisqa penting sebagai bentuk ikhtiar spiritual dan kepasrahan kepada Tuhan. Ia juga menilai doa bersama menjadi dorongan moral dan spiritual yang sangat penting di luar usaha teknis dan fisik yang masih terus berjalan.

"Kami mengajak umat untuk Sholat Istisqa’ (minta hujan)," ujar Kiai Cholil.

Sebagai informasi, fenomena kemarau panjang tahun ini telah memicu krisis air bersih di kawasan permukiman warga serta memperluas titik api (hotspot) di sejumlah kawasan hutan Indonesia.

Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas harian, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat akibat paparan asap karhutla.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
MUI Kekeringan kebakaran karhutla
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/337/3240003/bnpb-4zNf_large.jpg
BNPB Deteksi 118 Titik Panas di Kalbar dan Kalteng, Lahan Terbakar Lebih Seribu Hektare
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/337/3239953/bnpb-johz_large.jpg
BNPB Deteksi 61 Titik Panas di Wilayah IKN dan Kaltim, 400 Hektare Lahan Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/337/3239597/karhutla-aCFR_large.jpg
Padamkan Karhutla di Kalsel, 1,3 Juta Liter Air Ditumpahkan dari Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/337/3239463/bnpb-rvsS_large.jpg
BNPB Optimalkan Satgas Darat dan Operasi Udara Percepat Penanganan Karhutla Sumsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/337/3239150/karhutla-ljFC_large.jpg
BNPB: Polutan Karhutla Berpotensi Terbawa Angin Menuju Negara Tetangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/337/3238072/karhutla-E8kt_large.jpg
BMKG soal Potensi Asap Karhutla Kalimantan ke Negara Tetangga: Dipengaruhi Angin Musiman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement