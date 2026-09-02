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Padamkan Karhutla di Kalsel, 1,3 Juta Liter Air Ditumpahkan dari Udara

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |02:04 WIB
Padamkan Karhutla di Kalsel, 1,3 Juta Liter Air Ditumpahkan dari Udara
Water bombing dalam penanganan Karhutla (Foto: Ilustrasi/BNPB)
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JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut sebanyak 13 titik panas masih terdeteksi di Kalimantan Selatan (Kalsel). Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan melalui satgas darat dan satgas udara.

"Kalimantan Selatan, terpantau di sana ada 13 titik panas dengan kualitas udara umumnya sedang-berbahaya. Jarak pandang di bawah 3 km," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, Selasa (1/9/2026).

Ia menyebut kebijakan sekolah di Kalsel menerapkan skema pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara kondisional. Ia menambahkan, kehidupan sosial masyarakat masih berjalan normal meskipun sejumlah wilayah dilanda karhutla.

"Kami tetap menganjurkan untuk menggunakan masker, terutama apabila beraktivitas di luar rumah," sambungnya.

Berton menuturkan, satgas darat melakukan pemadaman di Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan, hingga Kota Banjarbaru. Dari operasi tersebut, satgas darat berhasil memadamkan lahan seluas 29 hektare.

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Topik Artikel :
Kebakaran Hutan BNPB karhutla
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