Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral Jembatan Pangandaran Ambruk saat Bupati dan Rombongan Melintas, Begini Kronologinya

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |02:00 WIB
Viral Jembatan Pangandaran Ambruk saat Bupati dan Rombongan Melintas, Begini Kronologinya
Viral Jembatan Pangandaran Ambruk saat Bupati dan Rombongan Melintas
A
A
A

PANGANDARAN- Jembatan gantung Pongpet di Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, ambruk tak lama setelah diresmikan. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Dandim 0625 Pangandaran Letkol Czi Citra Kurniawan yang juga hadir dalam prosesi peresmian jembatan tersebut mengungkapkan kronologi kejadian. Dia juga memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
 
"Tali sling yang sebelah kanan itu lepas dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa, setelah itu kita melakukan evakuasi korban dari peristiwa tersebut," ujar Letkol Czi Citra Kurniawan, dikutip, Senin (31/8/2026).

Keterangan resmi TNI AD mengonfirmasi bahwa struktur utama jembatan gantung tersebut sebenarnya tidak ambruk atau runtuh sepenuhnya.

Kerusakan disebakan oleh terlepasnya tali sling penahan di sisi kiri dari sistem pengikat utama, yang menyebabkan pijakan jembatan mendadak miring secara drastis.

Kondisi tersebut terjadi lantaran jembatan dinaiki oleh lebih dari 50 orang secara bersamaan. Jumlah tersebut jauh melampaui batas ambang beban maksimum yang telah ditentukan.

Dalam tayangan, terlihat sejumlah orang berjalan di atas jembatan sebelum bagian konstruksi tiba-tiba rusak dan patah. Bagian konstruksi jembatan patah saat rombongan masih berada di atasnya, termasuk Bupati Pangandaran Citra Pitriyami.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/338/3239239//viral-edgu_large.jpg
Polda Metro Buka Suara soal Isu Kawal Sejumlah Truk Angkut Massa Bawa Bambu saat Demo Ricuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/194/3239228//oklin-ECSF_large.jpg
Profil dan Potret Oklin Fia yang Kembali Dihujat Imbas Padukan Hijab dengan Bustier Top
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/612/3239133//viral_bule_amerika_dan_gadis_maluku-bxql_large.jpg
Viral! Effort Bule Amerika Temui Pujaan Hatinya di Maluku, Habiskan Rp21 Juta dan 4 Kali Transit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/18/3239161//tangkapan_layar_video_bocah_6_tahun_diselamatkan_dari_tumpukan_lumpur_dan_puing_banjir_nepal-yWuS_large.jpg
Momen Ajaib, Bocah 6 Tahun Diselamatkan dari Timbunan Lumpur Banjir Nepal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/337/3239104//viral_demo-JKL5_large.jpg
Viral Truk Bawa Rombongan Orang Masuk Tol saat Demo 27 Agustus, Jasa Marga Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/340/3239027//viral-XuoV_large.jpg
Begal Payudara Ngamuk hingga Bacok Suami Korban Pakai Celurit, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement