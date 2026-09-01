Viral Jembatan Pangandaran Ambruk saat Bupati dan Rombongan Melintas, Begini Kronologinya

PANGANDARAN- Jembatan gantung Pongpet di Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, ambruk tak lama setelah diresmikan. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Dandim 0625 Pangandaran Letkol Czi Citra Kurniawan yang juga hadir dalam prosesi peresmian jembatan tersebut mengungkapkan kronologi kejadian. Dia juga memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.



"Tali sling yang sebelah kanan itu lepas dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa, setelah itu kita melakukan evakuasi korban dari peristiwa tersebut," ujar Letkol Czi Citra Kurniawan, dikutip, Senin (31/8/2026).

Keterangan resmi TNI AD mengonfirmasi bahwa struktur utama jembatan gantung tersebut sebenarnya tidak ambruk atau runtuh sepenuhnya.

Kerusakan disebakan oleh terlepasnya tali sling penahan di sisi kiri dari sistem pengikat utama, yang menyebabkan pijakan jembatan mendadak miring secara drastis.

Kondisi tersebut terjadi lantaran jembatan dinaiki oleh lebih dari 50 orang secara bersamaan. Jumlah tersebut jauh melampaui batas ambang beban maksimum yang telah ditentukan.

Dalam tayangan, terlihat sejumlah orang berjalan di atas jembatan sebelum bagian konstruksi tiba-tiba rusak dan patah. Bagian konstruksi jembatan patah saat rombongan masih berada di atasnya, termasuk Bupati Pangandaran Citra Pitriyami.