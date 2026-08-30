Kebakaran Lahap RSUD Ryacudu, Terdengar Ledakan hingga Puluhan Pasien Dievakuasi

LAMPUNG UTARA - Kebakaran melanda Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ryacudu Kotabumi, Lampung Utara, Minggu (30/8/2026). Api muncul di area gudang belakang rumah sakit yang diduga merupakan bagian dari area pengolahan limbah.

Kebakaran terjadi sekitar pukul 20.00 WIB. Api dengan cepat membesar hingga membakar bagian atap bangunan di belakang RSUD Ryacudu Kotabumi. Kepulan asap dan kobaran api terlihat dari sekitar lokasi, sementara warga berkerumun menyaksikan proses pemadaman.

Situasi sempat mencekam setelah terdengar dua kali suara ledakan dari titik kebakaran. Suara tersebut membuat pasien yang berada di dalam rumah sakit panik.

Petugas pemadam kebakaran langsung diterjunkan ke lokasi. Sedikitnya tiga unit mobil pemadam dikerahkan untuk mengendalikan api sekaligus mencegah kebakaran merembet ke bangunan utama rumah sakit.

Humas RSUD Ryacudu, Ari Handoko, mengatakan api berasal dari area gudang belakang. Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.