Seorang Perempuan Muda Tewas Akibat Kebakaran Rumah di Kebon Jeruk Jakbar

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah rumah tinggal yang ada di kawasan Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Akibat kebakaran tersebut, satu orang perempuan meninggal dunia.

Informasi tersebut disampaikan akun resmi Sudin Gulkarmat Jakarta Barat. Disebutkan, kebakaran rumah tinggal tersebut dilaporkan terjadi pada sekira pukul 14.36 WIB.

"Kebakaran terjadi Jumat, 28 Agustus 2026, di sebuah rumah tinggal di Jalan Mangga 8, RT 003/RW 008, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat," tulis admin dikutip Sabtu, (29/8/2026).

Petugas dari Pos Kedoya Utara yang mendapatkan informasi tentang kebakaran itu langsung menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Ada sebanyak 8 unit mobil dengan 40 personel yang dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman api.

Setibanya di lokasi, petugas menemukan satu orang korban jiwa dalam insiden tersebut, yang mana korban ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia. Korban sebelumnya telah dievakuasi sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi.