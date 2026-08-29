Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Seorang Perempuan Muda Tewas Akibat Kebakaran Rumah di Kebon Jeruk Jakbar

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |08:56 WIB
Seorang Perempuan Muda Tewas Akibat Kebakaran Rumah di Kebon Jeruk Jakbar
Ilustrasi Kebakaran
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah rumah tinggal yang ada di kawasan Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Akibat kebakaran tersebut, satu orang perempuan meninggal dunia.

Informasi tersebut disampaikan akun resmi Sudin Gulkarmat Jakarta Barat. Disebutkan, kebakaran rumah tinggal tersebut dilaporkan terjadi pada sekira pukul 14.36 WIB.

"Kebakaran terjadi Jumat, 28 Agustus 2026, di sebuah rumah tinggal di Jalan Mangga 8, RT 003/RW 008, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat," tulis admin dikutip Sabtu, (29/8/2026).

Petugas dari Pos Kedoya Utara yang mendapatkan informasi tentang kebakaran itu langsung menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Ada sebanyak 8 unit mobil dengan 40 personel yang dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman api.

Setibanya di lokasi, petugas menemukan satu orang korban jiwa dalam insiden tersebut, yang mana korban ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia. Korban sebelumnya telah dievakuasi sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/338/3233104//viral-cqRU_large.jpg
Kakak Beradik Tewas Terjebak Kebakaran di Pulo Gadung Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/340/3229837//kebakaran-Cqjx_large.jpg
Tragis! Pasutri Ditemukan Tewas Berpelukan saat Rumahnya Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/338/3229760//viral-2jai_large.jpg
Kebakaran Hebat di Pulogadung Jaktim, 3 Warga Tewas dan 1 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/338/3213606//kebakaran_spbe_cimuning-qIHg_large.jpg
Korban Jiwa Akibat Ledakan SPBE Cimuning Bertambah Jadi 6 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/338/3212989//kebakaran-zy7u_large.jpg
5 Orang Sekeluarga Tewas di Grogol Petamburan Akibat Terjebak Asap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/338/3212971//kebakaran-QFwn_large.jpg
Kebakaran Rumah di Grogol Petamburan, 5 Orang Tewas!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement