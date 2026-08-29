Viral! Siswa SD Temukan Benda Diduga Peluru Dalam Daging MBG

LAMPUNG UTARA - Sebuah benda diduga peluru senapan angin ditemukan dalam potongan daging menu Makan Bergizi Gratis (MBG) saat hendak disantap siswa di SD Negeri 3 Sindangsari, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Lampung. Peristiwa itu viral di media sosial.

Dalam tayangan video, terlihat seorang guru memperlihatkan potongan daging MBG beserta benda kecil yang menyerupai peluru senapan angin.

Benda tersebut ditemukan oleh siswa kelas V SD bernama Ardi saat menyantap menu MBG. Ardi mengaku awalnya merasa ada yang berbeda ketika menggigit potongan daging tersebut karena terasa lebih keras dari biasanya.

Kepala SD Negeri 3 Sindangsari, Ida Yulia Mega, membenarkan adanya temuan benda tersebut. Menurutnya, Ardi sempat hendak mengonsumsi makanan tersebut sebelum menemukan benda yang diduga peluru.

"Jadi siswa saya sudah gigit katanya keras, lalu dibalik lah dagingnya, lho kok ada peluru. Lalu dimuntahkan lah makanan itu," ujarnya, Jumat (28/8/2026).

Ida mengaku khawatir jika benda tersebut sampai tertelan oleh siswa. Menurutnya, kejadian itu dapat membahayakan keselamatan anak-anak yang mengonsumsi makanan dari program MBG.