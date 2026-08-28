Prabowo Utus Mendagri Besuk Wali Nanggroe Teungku Malik Mahmud di Penang

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengutus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian ke Penang, Malaysia, untuk melihat kondisi kesehatan Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Teungku Malik Mahmud Al-Haythar.

Dalam kunjungannya, Tito menyampaikan salam hormat dan doa Presiden agar Teungku Malik Mahmud segera diberikan kesembuhan serta dapat kembali ke Aceh dalam kondisi sehat.

Menurut Tito, perhatian Presiden kepada Wali Nanggroe merupakan bentuk penghormatan terhadap sosok yang memiliki posisi penting dalam kehidupan adat, budaya, dan persatuan masyarakat Aceh.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat yang independen dan berwibawa serta berperan sebagai pemersatu masyarakat Aceh,” ujarnya dikutip Jumat, (28/8/2026).

Pertemuan tersebut juga menjadi kesempatan bagi Mendagri Tito untuk mendapatkan perkembangan langsung mengenai kondisi kesehatan Wali Nanggroe Teungku Malik Mahmud menyampaikan bahwa rangkaian pengobatan yang dijalaninya hampir selesai dan saat ini telah memasuki fase pemulihan.

Apabila proses pemulihan berjalan sesuai rencana, Wali Nanggroe diperkirakan dapat kembali ke Aceh pada awal September 2026.

Bagi pemerintah, kunjungan tersebut tidak hanya menjadi bentuk perhatian terhadap kondisi kesehatan Wali Nanggroe, tetapi juga memperkuat komunikasi dan hubungan persaudaraan antara pemerintah pusat dengan masyarakat Aceh.