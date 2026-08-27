Bertolak ke Jombang, Prabowo Bakal Buka Muktamar Ke-35 NU

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur pada Kamis (27/8/2026). Ia akan menghadiri sekaligus meresmikan pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Jombang.

“Siang ini, Bapak Presiden bertolak menuju Jawa Timur untuk menghadiri dan membuka secara resmi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Prabowo bersama rombongan terbatas siang ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur. Dari Juanda, Presiden akan langsung melanjutkan perjalanan menuju Lapangan Untung Surapati, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang.

Seskab menjelaskan, kehadiran Presiden dalam Muktamar NU merupakan bentuk penghormatan terhadap peran besar NU yang selama lebih dari satu abad telah menjadi salah satu kekuatan penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.

“NU memiliki sejarah panjang dalam perjuangan kemerdekaan, menjaga persatuan, merawat kehidupan beragama yang damai, serta membangun pendidikan dan kesejahteraan umat. Bapak Presiden menaruh penghormatan yang besar terhadap kontribusi para ulama, kiai, santri, dan seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama bagi bangsa dan negara,” ujarnya.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Jawa Timur yakni Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Seskab Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo, serta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono.

(Arief Setyadi )

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