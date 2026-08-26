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Prabowo Ungkap Alasan Baru ke NTT Pascagempa: Sengaja di Awal Tidak Mau Datang

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |13:37 WIB
Prabowo Ungkap Alasan Baru ke NTT Pascagempa: Sengaja di Awal Tidak Mau Datang
Presiden Prabowo Subianto di NTT (Foto: Tangkapan layar/Okezone)
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NTT - Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung lokasi terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu (26/8/2026). Prabowo pun mengungkapkan alasannya baru berkunjung setelah beberapa hari terjadi bencana gempa dahsyat.

Prabowo menegaskan keputusannya untuk tidak langsung turun ke lapangan pada masa awal tanggap darurat merupakan langkah yang sengaja dilakukan. Hal ini agar seluruh instansi dan petugas di lapangan dapat bekerja maksimal melayani masyarakat tanpa terbebani oleh protokoler kedatangan pejabat pusat.

"Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung," kata Prabowo di Batalyon Teritorial Pembangunan Kabupaten Nagekeo, NTT.

Menurutnya, kehadiran pejabat pusat pada masa-masa kritis awal bencana sering kali justru berpotensi memecah konsentrasi para petugas daerah. Prabowo tidak ingin fokus pelayanan kepada korban bencana teralihkan karena urusan penyambutan pejabat.

"Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi, jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya, itu kadang-kadang ada kecenderungan akhirnya bisa menjadi mengalihkan fokus pertama," ujarnya.

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