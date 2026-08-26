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Prabowo Kucurkan Rp200 Miliar untuk Penanganan Bencana Gempa NTT

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |10:42 WIB
Prabowo Kucurkan Rp200 Miliar untuk Penanganan Bencana Gempa NTT
Pantauan lokasi gempa NTT dari udara (Foto: Dok BNPB)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengucurkan bantuan kemasyarakatan Presiden atau tambahan belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp200 miliar. Bantuan ini untuk mendukung penanganan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bantuan dikirim pada Senin 24 Agustus 2026 oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. “Sudah ditransfer semua," kata Mendagri, dikutip Rabu (26/8/2026).

Berdasarkan rincian pembayaran bantuan kemasyarakatan Presiden dalam rangka penanggulangan bencana alam di Provinsi NTT per 24 Agustus 2026, total dana yang disalurkan mencapai Rp200 miliar.

Dana tersebut terdiri atas Rp40 miliar untuk Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi NTT serta masing-masing Rp20 miliar untuk delapan pemerintah kabupaten di NTT.

Delapan kabupaten penerima bantuan tersebut meliputi Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Sikka, dan Flores Timur.

Penyaluran tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah dalam memperkuat penanganan dampak bencana alam di wilayah NTT. “Dengan telah ditransfernya seluruh tambahan dana tersebut, pemerintah daerah (Pemda) diharapkan dapat segera memanfaatkannya sesuai kebutuhan penanggulangan bencana,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
Prabowo Subianto Gempa NTT gempa
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