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Perang Dagang dengan Kanada, Trump Ingin Ubah Nama Danau Ontario Jadi Danau Amerika

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |01:05 WIB
Perang Dagang dengan Kanada, Trump Ingin Ubah Nama Danau Ontario Jadi Danau Amerika
Ilustrasi. (Foto: AP)
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WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa Washington sedang mempertimbangkan untuk "mengubah nama Danau Ontario menjadi Danau Amerika" di tengah kembali memanasnya ketegangan perdagangan dengan Kanada.

"Amerika Serikat sedang mempertimbangkan dengan serius untuk mengubah nama Danau Ontario menjadi Danau Amerika, mengingat kami tidak lagi berencana melakukan banyak bisnis dengan Ontario," tulis Trump di platform Truth Social miliknya pada Selasa (25/8/2026).

Danau Ontario berbatasan dengan provinsi Ontario, Kanada, di sebelah utara dan negara bagian New York, AS, di sebelah selatan, dengan garis perbatasan Kanada-AS melintasi danau tersebut.

Pada Senin (24/8/2026), Trump mengatakan bahwa Kanada adalah "salah satu negara yang paling sulit diajak bekerja sama di dunia. Mereka merasa berhak menuntut, padahal kita tidak membutuhkan Kanada; merekalah yang membutuhkan kita."

Menyusul kegagalan negosiasi, tarif AS sebesar 50 persen terhadap barang-barang Kanada mulai berlaku pada Sabtu (22/8/2026).

      
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