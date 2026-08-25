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Berlayar dari Italia, KRI Gajah Mada Bakal Jadi Kapal Induk Pertama Indonesia

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 25 Agustus 2026 |11:05 WIB
Berlayar dari Italia, KRI Gajah Mada Bakal Jadi Kapal Induk Pertama Indonesia
Kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi.
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JAKARTA – Kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi resmi bertolak dari Italia menuju Indonesia pada Senin (24/8/2026) malam. Kapal Angkatan Laut Italia tersebut dijadwalkan melintasi Terusan Suez dan Laut Merah sebelum berganti nama menjadi KRI Gajah Mada setibanya di tanah air.

Kapal tersebut nantinya akan menjadi kapal induk pertama yang dimiliki Indonesia melalui skema hibah pertahanan.

"Kami mohon doanya, malam ini mungkin jam 22.00, KRI Gajah Mada akan meninggalkan Italia menuju Indonesia. Namanya masih ITS Garibaldi, masih berbendera Italia. Tapi sesampainya di Indonesia akan berganti bendera menjadi KRI Gajah Mada," ujar Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali kepada wartawan, Senin (24/8/2026) malam.

Ali mengatakan kapal tersebut diperkirakan tiba di Indonesia pada 15–20 September 2026. Dalam pelayarannya, kapal akan mendapat pengawalan dari sejumlah kapal kombatan milik Italia.

"Mohon doanya semoga selamat dalam perjalanan, sukses, karena ini akan melewati Terusan Suez, melewati Laut Merah juga, tapi dikawal juga oleh fregat-fregat Italia. Dan mudah-mudahan tanggal 15 atau tanggal 20 September ini sudah tiba di Indonesia," imbuh dia.

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Topik Artikel :
Alutsista TNI AL Kapal Induk
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