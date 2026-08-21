Anggota TNI AL Dikeroyok di Matraman Jaktim, Satu Pelaku Ditangkap

JAKARTA - Seorang anggota TNI Angkatan Laut (AL) berinisial AW (39), menjadi korban pengeroyokan di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Polisi telah menangkap dan menahan satu pelaku berinisial R.

“Pelaku inisial R, sudah ditangkap dan ditahan,” kata Kapolsek Matraman, AKP Suripno kepada wartawan, Jumat (21/8/2026).

Suripno menjelaskan, pengeroyokan terjadi pada Senin (17/8/2026) sekitar pukul 06.20 WIB. Saat itu, korban AW hendak berangkat ke kantor menggunakan sepeda motor.

Ketika melintas di Jalan Galur Sari IX, RT 14/07, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, korban bersenggolan dengan pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 berwarna merah.