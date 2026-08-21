Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anggota TNI AL Dikeroyok di Matraman Jaktim, Satu Pelaku Ditangkap

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |15:31 WIB
Anggota TNI AL Dikeroyok di Matraman Jaktim, Satu Pelaku Ditangkap
Kasus Penganiayaan (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Seorang anggota TNI Angkatan Laut (AL) berinisial AW (39), menjadi korban pengeroyokan di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Polisi telah menangkap dan menahan satu pelaku berinisial R.

“Pelaku inisial R, sudah ditangkap dan ditahan,” kata Kapolsek Matraman, AKP Suripno kepada wartawan, Jumat (21/8/2026).

Suripno menjelaskan, pengeroyokan terjadi pada Senin (17/8/2026) sekitar pukul 06.20 WIB. Saat itu, korban AW hendak berangkat ke kantor menggunakan sepeda motor.

Ketika melintas di Jalan Galur Sari IX, RT 14/07, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, korban bersenggolan dengan pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 berwarna merah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/338/3235831//viral-OWyV_large.jpg
Oknum Pengacara Didakwa Lakukan Pemerasan Rp500 Juta, Ancam Pukul Korban Pakai Palu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/337/3235468//tni-DUhS_large.jpg
Kapolri Hadiri Silaturahmi Strategis Pimpinan Lembaga Negara di Mabes TNI AL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/338/3235304//viral-wk0O_large.jpg
Polisi Tangkap WN Nigeria yang Aniaya Warga Kamerun hingga Tewas, Pemicunya Sepele!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/09/340/3235133//viral-PoCn_large.jpg
Tragis! Satpam Tebas Pria Pakai Badik di Kantor KPUD karena Kopinya Diludahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/08/340/3234996//ilustrasi-Y625_large.jpg
Tim Gabungan Gagalkan Penyelundupan 1,3 Ton Ketamin di Bintan, 8 WNA Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/337/3233868//viral-45SB_large.jpg
Tragedi KM Mutiara Sentosa, TNI AL Kirim 2 Kapal Perang dan Pesawat Casa Evakuasi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement