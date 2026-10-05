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Pakaian Dinas Upacara Disebut Mirip Tentara Korut, Begini Reaksi Panglima TNI

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |12:43 WIB
Pakaian Dinas Upacara Disebut Mirip Tentara Korut, Begini Reaksi Panglima TNI
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto/Okezone
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JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama sejumlah petinggi TNI mengenakan pakaian dinas upacara (PDU) baru saat peringatan HUT ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10/2026). Namun PDU baru TNI ini dianggap memiliki kemiripan dengan militer Korea Utara (Korut).

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan, PDU baru ini memadukan budaya Indonesia, seperti beskap Jawa. Nuansa budaya ini ditujukan untuk menunjukan kemandirian bangsa.

"Filosofinya, jadi kita kebudayaan budaya, ini kan beskap ya, kearifan lokal supaya kita bisa mandirilah secara pakaian," kata Agus saat ditemui usai Upacara HUT ke-81 TNI, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10/2026).

Jenderal Kopassus ini mengatakan, PDU baru ini memiliki ciri khas Indonesia. "Punya ciri khas bahwa pakaian yang digunakan oleh TNI secara budaya Indonesia mewakili, beskap kan, beskap," katanya.

Namun saat disinggung PDU baru ini punya kesamaan dengan seragam tentara Korea Utara (Korut), Agus menepis. Ia menilai, seragam militer di sejumlah negara Asia memiliki kesamaan.

"Ya kan kita pakaian sama. Di Asia tuh pakaian hampir sama ya. Pakaian tuh hampir sama di Asean ya, hampir sama," kata Agus.

"Daerah-daerah lain kalau saya ke luar negeri juga hampir sama sih pakaiannya. Lagian kan dulu satu rumpun kan," pungkasnya.

Sekadar informasi, TNI memamerkan PDU baru saat upacara peringatan HUT Ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10/2026). Baju PDU baru milik TNI AD, AU, dan AL memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari sebelumnya.

 

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