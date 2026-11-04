Heboh Puluhan Ribu Pasukan Elite Dikirim ke Jakarta, Mabes TNI Buka Suara!

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan puluhan ribu pasukan dari TNI AL ke Jakarta. Pengerahan pasukan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan instruksi Surat Telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Informasi yang diterima Okezone, sebanyak 20.980 pasukan elite TNI AL ini untuk mendukung pengamanan perkembangan situasi di wilayah DKI Jakarta.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Muhammad Nas mengatakan, TNI harus selalu dalam kondisi siap siaga untuk menjalankan tugas dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan TNI untuk kesiapsiagaan,” ujat Mayjen Muhammad Nas kepada Okezone, Rabu (4/11/2026).

Oleh karena itu, mantan Asintel Kaskostrad ini meminta agar pengerahan pasukan TNI ke Ibu Kota ini jangan dikaikan dengan perkembangan politik di Tanah Air. “Enggak perlu dikait-kaitkan dengan isu apapun,” singkatnya.

(Fahmi Firdaus )

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