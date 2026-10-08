Panglima TNI Mutasi 4 Letjen Kopassus Ahli Tempur, Ini Daftar Lengkapnya!

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan mutasi dan rotasi sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI. Salah satu yang tercantum dalam daftar adalah Letjen Iwan Setiawan yang ditunjuk menjadi Pangkostrad menggantikan Letjen TNI Mohammad Fadjar.

Hal itu diungkapkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

“Iya (Letjen Iwan jadi Pangkostrad), sudah ,”kata Jenderal Maruli saat ditanya mengenai pergantian Pangkostrad.

Dikatakan Maruli, surat pergantian baru diterbitkan pada Selasa 6 Oktober 2026, bersamaan dengan penetapan sejumlah Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) baru. Dia memastikan, mutasi tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi.

“Biasa kan organisasi, sudah bertugas dua tahun. Kita biasa di pergantian,” kata Jenderal Kopassus tersebut.