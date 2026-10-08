JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan mutasi dan rotasi sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI. Salah satu yang tercantum dalam daftar adalah Letjen Iwan Setiawan yang ditunjuk menjadi Pangkostrad menggantikan Letjen TNI Mohammad Fadjar.
Hal itu diungkapkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
“Iya (Letjen Iwan jadi Pangkostrad), sudah ,”kata Jenderal Maruli saat ditanya mengenai pergantian Pangkostrad.
“Biasa kan organisasi, sudah bertugas dua tahun. Kita biasa di pergantian,” kata Jenderal Kopassus tersebut.