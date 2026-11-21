Politikus Swedia Dipecat Setelah Ketahuan Pernah Kerja Jadi Bintang Porno

JAKARTA - Seorang kepala dewan dipecat dari jabatannya setelah masa lalunya sebagai bintang film porno terungkap. Lars Eriksson, 55 tahun, Ketua Dewan Jokkmokk di Swedia utara, kehilangan jabatannya karena muncul kekhawatiran bahwa rekam jejaknya di industri film porno membuatnya rentan terhadap pemerasan.

Sisi lain kehidupan Eriksson yang kontroversial terungkap setelah dua video yang dirilis pada tahun 2025 dan 2026 muncul kembali secara daring, menurut laporan media Swedia. Meskipun dia mengeklaim bahwa video-video tersebut direkam sebelum ia terjun ke dunia politik, media setempat menduga bahwa video-video itu dibuat saat ia masih menjabat sebagai pimpinan dewan kota.

Eriksson tidak hanya membintangi, tetapi juga memproduksi sejumlah konten dewasa dengan menggunakan nama samaran “Hans”.

“Mengingat ini adalah kegiatan yang legal—meskipun dianggap tabu—dan telah berakhir lebih dari dua tahun sebelum saya memenuhi syarat untuk menjabat di pemerintahan kota, menurut saya hal ini tidak akan memberikan dampak apa pun,” kata Eriksson saat skandal tersebut terungkap, sebagaimana dilansir The Sun.

Eriksson diberhentikan sementara dari tugasnya pada tanggal 13 Oktober, menyusul rapat komite kerja Dewan Eksekutif Pemerintah Daerah.

Menurut laporan SVT Nyheter, ia dipekerjakan kembali seminggu kemudian, namun dengan peran yang jauh lebih terbatas. Akan tetapi, sebulan berselang, ia diberhentikan dari jabatannya setelah dewan mencapai kesepakatan resmi pada tanggal 3 November.