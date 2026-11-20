Brutal! 2 Anggota Polres Jakbar Dikeroyok dan Ditusuk di PIK, Ini Kronologi Lengkapnya

2 Anggota Polres Jakbar Dikeroyok dan Ditusuk di PIK, Ini Kronologi Lengkapnya

JAKARTA -Dua anggota Polres Metro Jakarta Barat menjadi korban pengeroyokan dan penusukan setelah dituduh melakukan tabrak lari di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Nasriadi mengatakan, kedua korban bernama Iptu Deni dan Brigadir Dwi Santoso

“Iptu Deni mengalami luka di dahi dan luka tusuk di paha kiri, sedangkan Brigadir Dwi Santoso terluka di bagian atas telinga akibat terkena lemparan batu,” kata Kombes Pol Nasriadi kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).

Nasriadi menerangkan, Iptu Deni kemudian dibawa ke RS Atma Jaya Pluit, Jakarta Utara, untuk mendapatkan penanganan medis.

Kedua anggota Polres Metro Jakarta Barat tersebut sedang melakukan penangkapan terhadap terduga pengguna narkoba.

“Pada saat mengamankan satu orang yang diduga menggunakan narkoba, lalu ada upaya penyerangan dari sekelompok orang kepada anggota Polres Metro Jakarta Barat,” ujarnya.

Setelah meninggalkan lokasi, kendaraan anggota diteriaki sebagai kendaraan yang diduga terlibat tabrak lari. Seorang petugas keamanan kemudian berupaya menghentikan kendaraan dengan menaiki bagian kap mobil.