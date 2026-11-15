Ratusan Polisi Bersenjata Lengkap Kembali Gerebek Kampung Ambon, 5 Orang Diamankan

JAKARTA - Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di Kampung Ambon, Cengkareng Timur, Jakarta Barat, Minggu (15/11/2026). Polisi mengamakan lima orang karena positif narkoba.

“Dari hasil kegiatan tersebut, petugas berhasil mengamankan lima orang laki-laki beserta sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi,” kata Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Bismo Teguh Prakoso kepada wartawan,

Kelima orang yang diamankan berinisial AB (28), GH (45), DK (20), ER (43), dan MF (32). Adapun barang bukti yang bisa diamankan adalah 1 buah klip sabu berat 0,24 gram, 3 botol isap, 3 korek api rakitan, 8 cangklong, dan 1 timbangan."Hasil pemeriksaan urine (kelima orang yang diamankan) positif narkoba," ujar Bismo.

Adapun penggerebekan itu dilakukan bersama POM TNI, Satpol PP DKI, dan BNNP DKI dengan total 126 personel pada Minggu (15/11) pukul 01.00 WIB di Kampung Ambon, Cengkareng Timur, Jakbar.

Penggerebekan diawali pelaksanaan apel dipimpin langsung Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Bismo Teguh Prakoso dengan melibatkan kekuatan personel gabungan sebanyak 126 personel.

Bismo melanjutkan, beberapa penekanan kepada seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.