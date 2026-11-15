Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri-BNN Gerebek Lapas Tarakan, 6 Napi Pengendali Narkoba Ditangkap!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |08:05 WIB
Polri-BNN Gerebek Lapas Tarakan, 6 Napi Pengendali Narkoba Ditangkap!
Ilustrasi Penggerebakan Narkoba
A
A
A

JAKARTA - Aparat gabungan menggerebek Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan, Kalimantan Utara. Sebanyak enam orang narapidana yang diduga sebagai pengendali narkoba ditangkap.

Operasi tersebut melibatkan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), BNN Provinsi Kalimantan Utara dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas).

Kepala BNN Provinsi Kalimantan Utara, Brigjen Pol. Abdul Hasyim mengatakan, operasi dimulai dengan melakukan penyisiran pada setiap blok hunian yang dihuni narapidana.

“Jadi kami menyisir blok hunian narapidana yang diduga menjadi bandar dan pengendali peredaran narkoba. Kami minta mereka keluar dan diperiksa secara menyeluruh,” kata Hasyim, Minggu (15/11/2026).

Setelah semua blok hunian digeledah, petugas memang tak menemukan satu pun barang bukti narkotika.

Namun, petugas menemukan jejak peredaran narkotika dengan ditemukannya alat isap sabu atau bong, buku catatan transaksi narkoba, serta 44 unit telepon genggam.

“Dari puluhan ponsel yang kami sita, 12 unit telepon genggam diketahui merupakan milik enam narapidana yang menjadi target operasi,”ujarnya.

“Telepon genggam tersebut diduga digunakan untuk berkomunikasi dengan jaringan peredaran narkoba di luar lapas,” lanjut Hasyim.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/14/340/3254038//penangkapan_narkoba-mgoO_large.jpg
Kurir Narkoba dari Napi Lapas Kerobokan Ditangkap, Sabu Hendak Dijual di 30 Titik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/13/340/3253921//bareskrim_bongkar_peredaran_narkoba_di_lapas_kerobokan_bali-q0MR_large.jpg
Bareskrim Bongkar Peredaran Narkoba di Lapas Kerobokan Bali, 36 Warga Binaan Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/338/3251881//viral-Nl5D_large.jpg
Polda Metro Tangkap Bandar Narkoba Kampung Bahari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/340/3251873//perindo-0BIQ_large.jpg
Cegah Narkoba di Sekolah, Yulianus Halawa: Pelajar Nias Barat Harus Berani Melapor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/338/3251797//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-N1Mk_large.jpg
Usai Digerebek Polisi, Kampung Bahari Bakal Dibenahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/337/3251764//viral-3LI9_large.jpg
Gerindra Pecat Tiga Anggota DPRD Surabaya yang Ditangkap saat Pesta Narkoba
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement