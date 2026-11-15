Polri-BNN Gerebek Lapas Tarakan, 6 Napi Pengendali Narkoba Ditangkap!

JAKARTA - Aparat gabungan menggerebek Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan, Kalimantan Utara. Sebanyak enam orang narapidana yang diduga sebagai pengendali narkoba ditangkap.

Operasi tersebut melibatkan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), BNN Provinsi Kalimantan Utara dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas).

Kepala BNN Provinsi Kalimantan Utara, Brigjen Pol. Abdul Hasyim mengatakan, operasi dimulai dengan melakukan penyisiran pada setiap blok hunian yang dihuni narapidana.

“Jadi kami menyisir blok hunian narapidana yang diduga menjadi bandar dan pengendali peredaran narkoba. Kami minta mereka keluar dan diperiksa secara menyeluruh,” kata Hasyim, Minggu (15/11/2026).

Setelah semua blok hunian digeledah, petugas memang tak menemukan satu pun barang bukti narkotika.

Namun, petugas menemukan jejak peredaran narkotika dengan ditemukannya alat isap sabu atau bong, buku catatan transaksi narkoba, serta 44 unit telepon genggam.

“Dari puluhan ponsel yang kami sita, 12 unit telepon genggam diketahui merupakan milik enam narapidana yang menjadi target operasi,”ujarnya.

“Telepon genggam tersebut diduga digunakan untuk berkomunikasi dengan jaringan peredaran narkoba di luar lapas,” lanjut Hasyim.