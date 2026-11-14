Prabowo Siapkan Dua Kandidat Cawapres, Gerindra Bocorkan Kriterianya

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disebut tengah mempertimbangkan sejumlah kriteria, sebelum mengusulkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Gerindra menyebut sosok yang dipilih harus memiliki loyalitas penuh hingga chemistry yang kuat dengan Prabowo.

Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso mengatakan, pemilihan dua kandidat tersebut tidak sekadar mempertimbangkan latar belakang politik maupun asal partai. Presiden Prabowo diyakini akan mengutamakan kemampuan calon dalam membantu menjalankan roda pemerintahan.

"Fokus utama Presiden Prabowo bukanlah sekadar latar belakang partai, melainkan sosok yang memiliki chemistry kuat, loyalitas penuh, dan pemahaman mendalam terhadap percepatan program strategis pemerintah, seperti ketahanan pangan, energi, dan hilirisasi," kata Sugiat, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Sugiat, kedua nama yang nantinya diajukan Prabowo harus memiliki kapasitas mengeksekusi program serta kemampuan membantu tugas-tugas kenegaraan Presiden secara langsung.

Dia menegaskan, dua kandidat tersebut bukan sekadar pelengkap atau formalitas dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden. Keduanya harus memiliki kapabilitas dan kelayakan untuk mengemban amanah sebagai orang nomor dua di Indonesia.

"Pertimbangan utamanya adalah efektivitas kerja kabinet. Siapa pun dua nama yang nantinya diusulkan Presiden Prabowo ke MPR dipastikan dipilih berdasarkan rekam jejak kapasitas eksekusi program dan kemampuan membantu tugas-tugas kenegaraan Presiden secara langsung," ujarnya.