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Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Begini Respons Sri Sultan HB X

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |06:10 WIB
Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Begini Respons Sri Sultan HB X
Sri Sultan Hamengkubuwono X (foto: Okezone)
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YOGYAKARTA - Nama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X, dikabarkan masuk dalam bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang disebut telah mengundurkan diri.

Menanggapi kabar tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono X memilih untuk tidak banyak berkomentar. Ia menegaskan, persoalan terkait calon wakil presiden merupakan urusan pemerintah pusat di Jakarta dan bukan menjadi kewenangannya.

Sultan bahkan mengaku khawatir dianggap terlalu mencampuri urusan yang berada di luar kewenangannya.

"Janganlah, sama saya jangan tanya hal-hal seperti itu. Itu bukan wewenang saya. Nanti saya dikira cerewet yang bukan wewenang. Ya janganlah, itu urusan Jakarta, bukan wewenang saya," ujar Sultan, Jumat 13 November 2026.

Selain nama Sri Sultan Hamengkubuwono X, terdapat enam tokoh lain yang turut disebut masuk dalam bursa calon wakil presiden. Mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, dan Bahlil Lahadalia.

 

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