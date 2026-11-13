MPR Tunggu Dua Nama Cawapres dari Prabowo, Batas Akhir 18 November

JAKARTA - Ketua MPR RI, Ahmad Muzani membuka peluang dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka, yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto akan diserahkan pada pekan depan.

"Insyaallah," kata Muzani seusai menggelar rapat gabungan pimpinan MPR bersama fraksi partai politik dan kelompok DPD di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Muzani saat ditanya awak media mengenai ketentuan dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib. Aturan tersebut mengatur bahwa Presiden harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden paling lambat 14 hari sebelum rapat paripurna digelar.

"Presiden mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada Pimpinan MPR paling lama 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR," demikian bunyi Pasal 136 ayat 1.