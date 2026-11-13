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Foto Gibran Dicopot, Ruang Rapat DPR Kini Hanya Pajang Prabowo

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |14:12 WIB
Foto Gibran Dicopot, Ruang Rapat DPR Kini Hanya Pajang Prabowo
Ruangan Badan Legislasi DPR RI mencopot foto Gibran (foto: Okezone)
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JAKARTA - Foto Gibran Rakabuming Raka mulai dicopot di sejumlah ruang rapat alat Kelengkapan Dewan (AKD) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), usai mundur dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) pada Kamis 12 November 2026.

Berdasarkan pantauan pada Jumat (13/11/2026), foto Gibran terlihat sudah diturunkan di sejumlah ruang rapat di Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen, salah satunya di Badan Legislasi (Baleg) dan Komisi IX DPR RI.

Sementara di Gedung Nusantara I, foto Gibran telah tak terlihat di ruang rapat Badan Aspirasi Masyarakat (BAM). Sementara itu, di ruang rapat Komisi III DPR, Komisi I DPR, Komisi VIII DPR masih terpasang foto Gibran.

Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Ahmad Muzani, secara resmi menyatakan bahwa kursi kepemimpinan orang nomor dua di Indonesia tersebut mengalami kekosongan terhitung sejak hari penyerahan surat pengunduran diri.

 

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