Gibran Mundur, AHY: Demokrat Tak Ajukan Nama Isi Jabatan Wapres

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan pihaknya tak akan mengajukan nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Diketahui, putra sulung mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mundur dari jabatan wapres.

"Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden," kata AHY saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

AHY menjelaskan, Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa MPR RI memilih wapres dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

"Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," kata AHY.

AHY berkata, sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah dikonsultasikan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada Jumat pagi. Selain itu, AHY juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap tenang dan memberi ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan.

"Pada saat yang sama, pemerintahan harus tetap bekerja dan agenda pembangunan harus terus berlanjut. Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi," ujar AHY.

(Arief Setyadi )

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