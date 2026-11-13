Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bos Restoran Asal Suriah Sekap 19 Karyawan, Diduga Lakukan Pelecehan Seksual

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |02:18 WIB
Bos Restoran Asal Suriah Sekap 19 Karyawan, Diduga Lakukan Pelecehan Seksual
Bos Restoran Asal Suriah Sekap 19 Karyawan
A
A
A

SIDOARJO  – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda Jawa Timur menangkap seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Suriah berinisial DW (David White). 

DW yang juga pemilik restoran ayam goreng itu ditangkap atas dugaan eksploitasi ekonomi terhadap 19 karyawannya serta dugaan kekerasan seksual.

Direktur Reserse PPA-PPO Polda Jatim, Kombes Pol Ganis Setyaningrum mengungkapkan, hasil investigasi mendalam, restoran ayam goreng tersebut diduga kuat hanyalah kedok belaka. 

“Selama enam bulan berdiri, tempat usaha itu diketahui tidak memiliki izin kelayakan dan tidak pernah beroperasi layaknya rumah makan pada umumnya,” katanya, Kamis (12/11/2026).

Namun tidak hanya menjalankan bisnis bodong dan melakukan eksploitasi ekonomi, tersangka juga diduga melakukan pelecehan seksual terhadap karyawan pria dengan modus tuduhan provokasi.

Kasus ini terungkap dari proses pembebasan belasan pegawai yang disekap di sebuah bangunan restoran ayam goreng di kawasan Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. 

Dalam rekaman video amatir yang beredar, upaya pembebasan yang turut dihadiri Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana bersama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji tersebut sempat diwarnai keributan. Pemilik usaha, DW, melawan petugas dengan mencoba mengusir para pejabat serta mengunci rapat pintu teralis besi restoran.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/11/340/3253530//viral-z1t8_large.jpg
Duh! Suami Tawarkan Istrinya untuk Layanan Threesome di Apartemen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/11/33/3253406//dj_panda-Upu5_large.jpg
DJ Panda Unggah Bukti Chat Lengkap usai Dilaporkan Ozawa atas Dugaan Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/11/338/3253374//pelecehan_seksual-uRwQ_large.jpg
Modus Minta Dipijat, 7 Santri di Jaksel Diduga Dilecehkan Kiai Ponpes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/612/3252708//dugaan_pelecehan_seksual-aozS_large.jpg
Usai Terapis Sport Massage, Kini Viral Pelatih Lari Diduga Lakukan Pelecehan Seksual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/612/3252543//sport_massage-23R4_large.jpg
Viral Terapis Olahraga Diduga Lecehkan Pelari Perempuan, dr. Tirta Beri Teguran Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/612/3252518//pelaku_pelecehan-7djQ_large.jpg
Viral Perempuan Alami Pelecehan saat Lakukan Sport Massage di GBK, Pelaku Minta Maaf
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement