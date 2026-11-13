Bos Restoran Asal Suriah Sekap 19 Karyawan, Diduga Lakukan Pelecehan Seksual

SIDOARJO – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda Jawa Timur menangkap seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Suriah berinisial DW (David White).

DW yang juga pemilik restoran ayam goreng itu ditangkap atas dugaan eksploitasi ekonomi terhadap 19 karyawannya serta dugaan kekerasan seksual.

Direktur Reserse PPA-PPO Polda Jatim, Kombes Pol Ganis Setyaningrum mengungkapkan, hasil investigasi mendalam, restoran ayam goreng tersebut diduga kuat hanyalah kedok belaka.

“Selama enam bulan berdiri, tempat usaha itu diketahui tidak memiliki izin kelayakan dan tidak pernah beroperasi layaknya rumah makan pada umumnya,” katanya, Kamis (12/11/2026).

Namun tidak hanya menjalankan bisnis bodong dan melakukan eksploitasi ekonomi, tersangka juga diduga melakukan pelecehan seksual terhadap karyawan pria dengan modus tuduhan provokasi.

Kasus ini terungkap dari proses pembebasan belasan pegawai yang disekap di sebuah bangunan restoran ayam goreng di kawasan Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Dalam rekaman video amatir yang beredar, upaya pembebasan yang turut dihadiri Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana bersama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji tersebut sempat diwarnai keributan. Pemilik usaha, DW, melawan petugas dengan mencoba mengusir para pejabat serta mengunci rapat pintu teralis besi restoran.