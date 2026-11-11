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Prabowo Disambut Sholawat Badar saat Kunjungi Masjid Giok Nagan Raya Aceh

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |12:37 WIB
Prabowo Disambut Sholawat Badar saat Kunjungi Masjid Giok Nagan Raya Aceh
Prabowo Disambut Sholawat Badar saat Kunjungi Masjid Giok Nagan Raya Aceh
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disambut dengan sholawat badar setibanya di Masjid Agung Baitul A’la atau Masjid Giok, satu-satunya di dunia yang dibangun dengan batu giok asli, di Nagan Raya, Aceh, pada Rabu (11/11/2026).

Pantauan dari YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo langsung disambut sholawat badar yang tiba menggunakan mobil Maung Garuda menuju Masjid Giok.

Sebelumnya, setibanya di Bandara Cut Nyak Dhien Nagan Raya Presiden Prabowo yang menaiki Maung Garuda sembari menyapa masyarakat yang membentangkan Bendera Merah Putih sepanjang 24 Km saat berjalan menuju Masjid Giok.

Diketahui, informasi kunjungan kerja Presiden Prabowo juga telah dibagikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

“Bapak Presiden dijadwalkan menyaksikan pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer untuk selanjutnya meresmikan masjid dan sekolah rakyat,” ujar Seskab dalam keterangannya.

Selain menyaksikan pembentangan Bendera Merah Putih, Seskab Teddy mengatakan bahwa Presiden Prabowo juga diagendakan meresmikan Masjid Giok Baitul A’la dan Sekolah Rakyat.

 

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