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Prabowo Saksikan Bentangan Bendera Merah Putih Sepanjang 24 Km di Aceh

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |10:47 WIB
Prabowo Saksikan Bentangan Bendera Merah Putih Sepanjang 24 Km di Aceh
Presiden Prabowo Subianto di Aceh (foto: dok ist)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyaksikan bentangan Bendera Merah Putih sepanjangan 24 Kilometer (Km) oleh warga di Nagan Raya, Provinsi Aceh, pada Rabu (11/11/2026). 

Pembentangan Bendera Merah Putih ini untuk menyatukan semangat dan patriotisme dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan.

Pantauan YouTube Sekretariat Presiden, setibanya di Nagan Raya Presiden Prabowo menaiki Maung Garuda sembari menyapa masyarakat yang membentangkan Bendera Merah Putih.

Sebelumnya, informasi kunjungan kerja Presiden Prabowo juga telah dibagikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. 
"Bapak Presiden dijadwalkan menyaksikan pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer untuk selanjutnya meresmikan masjid dan sekolah rakyat," ujar Seskab Teddy dalam keterangannya.

Selain menyaksikan pembentangan Bendera Merah Putih, Seskab Teddy mengatakan, bahwa Presiden Prabowo juga diagendakan meresmikan Masjid Giok Baitul A’la dan Sekolah Rakyat. Kedua fasilitas tersebut memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan keagamaan masyarakat sekaligus memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Bapak Presiden juga diagendakan meresmikan Masjid Giok Baitul A’la sebagai pusat ibadah dan kegiatan keagamaan masyarakat, serta Sekolah Rakyat sebagai bagian dari komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan untuk semua anak,” jelas Seskab Teddy.

(Awaludin)

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