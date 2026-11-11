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Mengamuk Hampir Sejam, Pria di China Hancurkan Gedung Pemerintah Pakai Ekskavator

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |00:05 WIB
Mengamuk Hampir Sejam, Pria di China Hancurkan Gedung Pemerintah Pakai Ekskavator
Seorang pria nekat mengemudikan ekskavator dan menghancurkan kantor pemerintah di Xi'an. (Foto: Tangkapan layar)
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BEIJING - Seorang pria mengemudikan ekskavator ke dalam pusat layanan pemerintah di Provinsi Shaanxi, menghancurkan pintu masuk serta merusak beberapa bagian kompleks tersebut selama hampir satu jam. Peristiwa itu terjadi pada Senin, (9/11/2026) di Pusat Layanan Pemerintah Kota Baru Fengdong di Kawasan Baru Xixian, Xi'an.

Polisi telah menahan tersangka yang berusia 47 tahun tersebut, dan tidak ada laporan mengenai korban luka. Seorang pekerja di pusat layanan itu mengatakan kepada media Tiongkok bahwa prosedur evakuasi telah dijalankan, sehingga staf dan masyarakat umum dapat meninggalkan lokasi dengan selamat.

Video yang beredar secara daring memperlihatkan ekskavator tersebut merobohkan pintu masuk dan merusak bagian luar gedung layanan administrasi pemerintah di Kota Baru Fengdong, yang terletak di Provinsi Shaanxi, Tiongkok barat laut. Pihak berwenang telah menangkap tersangka, namun belum mengungkapkan motif di balik tindakannya.

Di Gedung 1, alat berat tersebut menghantam anak tangga di pintu masuk, papan nama utama, dan pintu-pintu kaca. Dilaporkan setidaknya enam bagian dari kompleks tersebut mengalami kerusakan. Seorang saksi mata menuturkan kepada media setempat bahwa orang-orang merasa ketakutan dan tidak ada seorang pun yang mencoba melakukan intervensi. Beberapa loket layanan kembali beroperasi pada sore harinya.

Menurut laporan NDTV, media setempat mengaitkan serangan tersebut dengan dugaan sengketa terkait kompensasi yang belum dibayarkan kepada penduduk desa yang rumahnya telah digusur. Meski demikian, pihak berwenang belum secara resmi mengonfirmasi motifnya, dan penyebab insiden tersebut masih dalam penyelidikan.

(Rahman Asmardika)

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Topik Artikel :
viral Ekskavator Jagat Unik china
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