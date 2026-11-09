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3 Jemaah Dibacok saat Shalat Subuh, Polda Metro: Jangan Terprovokasi!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |14:39 WIB
3 Jemaah Dibacok saat Shalat Subuh, Polda Metro: Jangan Terprovokasi!
3 Jemaah Dibacok saat Shalat Subuh/ilustrasi
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JAKARTA - Polda Metro Jaya menangani kasus penyerangan jemaah di Masjid Darul Ma'arif, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur secara profesional. Oleh karena itu, Polisi mengimbau warga tidak terprovokasi atas isu SARA yang dapat memecah belah persatuan bangsa.

"Kami mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan pada Senin (9/11/2026).

Budi juga memastikan, penyidik mengusut tuntas kasus ini secara profesional. “Percayakan penanganan perkara ini kepada kepolisian agar proses hukum dapat berjalan secara profesional dan situasi tetap aman serta kondusif," ujarnya.

Sekadar diketahui, peristiwa ini terjadi pada Minggu (8/11) pukul 04.15 WIB saat jemaah sedang melaksanakan shalat subuh. Pelaku melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam terhadap tiga jemaah.

Dalam peristiwa ini, terdapat tiga orang Jemaah shalat subuh yang mengalami luka-luka akibat serangan senjata tajam.

Ketiga korban telah dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Dua orang di RS Islam Pondok Kopi dan satu orang di RS Harum. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mendalami motif pelaku.

(Fahmi Firdaus )

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