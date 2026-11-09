3 Jamaah Terluka Akibat Serangan Pria di Masjid Jaktim

JAKARTA - Tiga jamaah Sholat Subuh di Masjid Daarul Maarif, Pondok Kelapa, Jakarta Timur menjadi korban penyerangan pria berinisial F.

Menurut Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur AKP Made Budi, ketiga korban telah dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis. Dua orang dirawat di RS Islam Pondok Kopi dan satu orang di RS Harum.

"Dalam peristiwa ini terdapat tiga orang korban yang mengalami luka-luka akibat serangan senjata tajam," ujarnya, Senin (9/11/2026).

Sementara pelaku F yang diduga melakukan penyerangan berhasil ditangkap dan ditetapkan tersangka. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 8 November pukul 04.15 WIB saat jamaah tengah Sholat Subuh.

Berdasarkan keterangan saksi, berawal saat sejumlah jamaah melihat api di depan pintu masjid. Kemudian, beberapa jamaah berupaya memadamkannya.

"Namun, di tengah situasi tersebut, terjadi penyerangan menggunakan senjata tajam terhadap tiga orang jamaah di dalam masjid," katanya.

Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mendalami motif pelaku. Dari informasi awal, ditemukan sejumlah barang yang diduga telah dipersiapkan terduga pelaku, di antaranya dua senjata tajam berupa kapak dan belati.

(Arief Setyadi )

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