Satpol PP yang Diserang Pekerja Proyek di Jaksel Lapor Polisi

JAKARTA - Kasus anggota Satpol PP yang diduga diserang sejumlah pekerja proyek di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, berbuntut panjang. Sebab, anggota Satpol PP melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian.

“Betul, sudah buat laporan di Polsek,” kata Kanit Reskrim Polsek Metro Kebayoran Baru, AKP Andre JR Simamora, Senin (12/10/2026).

Andre mengaku belum bisa memastikan jumlah orang yang terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut. Pihak kepolisian masih berupaya mengidentifikasi para pelaku.

“Sementara belum bisa kita identifikasi pelakunya, karena waktu itu ramai, dan berapa orang yang melakukan kita juga belum bisa pastikan,” ujarnya.

Sejauh ini, lanjut Andre, pihaknya telah memeriksa lima orang saksi. Polisi juga masih melakukan pencarian terhadap para terduga pelaku.

“Betul (masih dalam pencarian pelaku). Masih kita koordinasikan juga dengan pihak terkait. Sementara kita sudah periksa beberapa saksi, lima saksi,” jelasnya.