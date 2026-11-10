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Polisi Minta Warga Tak Kaitkan Isu SARA di Kasus Pria Serang Jamaah Masjid

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |04:02 WIB
Polisi Minta Warga Tak Kaitkan Isu SARA di Kasus Pria Serang Jamaah Masjid
Ilustrasi penyerangan jamaah masjid (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Polisi meminta masyarakat tidak mengaitkan aksi penyerangan yang dilakukan F terhadap jamaah Sholat Subuh di Masjid Daarul Maarif, Pondok Kelapa, Jakarta Timur (Jaktim), dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengungkapkan, imbauan tersebut disampaikan agar kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap terjaga demi kerukunan antarwarga. "Kami mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi,” kata Budi, Senin (9/11/2026).

Sebab, penyidik dari Polres Metro Jakarta Timur (Jaktim) hingga saat itu masih mendalami rangkaian kejadian, termasuk keberadaan api di sekitar pintu masjid, kemungkinan unsur perencanaan, serta motif penyerangan.

“Percayakan penanganan perkara ini kepada kepolisian agar proses hukum dapat berjalan secara profesional dan situasi tetap aman serta kondusif," ujarnya.

Kasus ini bermula ketika sejumlah jamaah melihat api di sekitar pintu masjid dan berupaya memadamkannya. Pada saat yang sama, terjadi penyerangan menggunakan senjata tajam yang menyebabkan tiga jamaah terluka.

Penyerangan dilakukan F yang selanjutnya diamankan dengan bantuan jamaah lainnya untuk diserahkan kepada pihak kepolisian. Akibat serangan itu, tiga jamaah terluka dan saat ini masih menjalani perawatan medis di rumah sakit.

Di lokasi kejadian, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), ditemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut, di antaranya kapak, belati, dua tabung gas elpiji ukuran tiga kilogram, dan bahan bakar bensin.

(Arief Setyadi )

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