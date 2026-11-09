Pasukan TNI Rebut Markas KKB di Hutan Yahukimo Usai Baku Tembak, Ini Penampakannya!

Pasukan TNI Rebut Markas KKB di Hutan Yahukimo Usai Baku Tembak

PAPUA - Pasukan TNI terlibat baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Kopitua Heluka di Camp Biru, Kali Senami, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Pangkogabwilhan III, Letjen TNI Lucky Avianto, mengatakan, pasukan TNI terlibat yang terlibat baku tembak yaitu dari personel Detasemen 3 Satgas Rajawali V bersama Satgas Yonif 3 Marinir.

"Pasukan Satgas TNI berhasil memukul mundur 15 orang anggota TNPB OPM pimpinan Kopitua Heluka hingga melarikan diri ke dalam hutan," ujar Lucky Avianto, Minggu (8/11/2026).

Pasukan TNI kemudian menyisir lokasi untuk mencari keberadaan kelompok KKB tersebut. Personel menemukan markas KKB yang digunakan sebagai tempat persembunyian.

‘’TNI mengamankan tujuh pucuk senjata api yang terdiri atas dua senjata laras pendek dan lima senjata laras panjang,’’ujarnya.

‘’Selain itu, ditemukan puluhan butir peluru tajam, dua teleskop, beberapa bilah senjata tajam, serta selembar bendera Bintang Kejora,’’ lanjut dia.

Lucky kembali mengimbau sekaligus mengajak para pimpinan, anggota, dan simpatisan KKB yang masih berada di hutan untuk segera menyerah, meletakkan senjata, dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi guna bersama-sama membangun Papua.

Namun, apabila tidak mengindahkan upaya persuasif yang senantiasa didahulukan TNI dalam menangani kelompok KKB, dia memastikan pasukannya tidak akan segan mengambil tindakan tegas dan terukur berdasarkan undang-undang serta peraturan yang berlaku, sesuai dengan Rules of Engagement (ROE).