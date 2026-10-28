Operasi Senyap Pasukan Hantu Laut Marinir di Rimba Papua Tangkap 3 Pentolan KKB

PAPUA - Pasukan Hantu Laut Marinir TNI AL yang tergabung dalam Satgas Pamtas RI–PNG Mobile Gobang VII Yonif 9 Marinir, menangkap tiga anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua di Distrik Aifat Timur Jauh, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya.

Ketiga pentolan KKB yang ditangkap adalah Komandan Batalyon Aikum Matias Aisassior, Wakil Komandan Batalyon Aikum Yeremias Aisassior dan anggota Batalyon Aikum Kodap IV Soraya Zakarias Aikingking.

“Keberhasilan tersebut merupakan kelanjutan dari rangkaian operasi pengamanan wilayah yang dilaksanakan secara profesional, disiplin, dan terukur,”tulis keterangan Dispen Kormar, Rabu (28/10/2026).

Operasi Badai Kasuari 3.13 dilaksanakan melalui lima tahapan sistematis, yakni deteksi, isolasi, penindakan, pengamanan, dan serah terima, dengan tetap mengutamakan keselamatan personel serta masyarakat.

Tahap deteksi diawali dengan pemantauan dan pendalaman informasi guna memastikan identitas serta keberadaan pihak yang menjadi sasaran operasi.