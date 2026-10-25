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Pasukan Rahasia TNI Diterjunkan di Rimba Papua Tumpas KKB, 29 Prajurit Diganjar Kenaikan Pangkat

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |01:00 WIB
Pasukan Rahasia TNI Diterjunkan di Rimba Papua Tumpas KKB, 29 Prajurit Diganjar Kenaikan Pangkat
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Lucky Avianto
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JAKARTA -   Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menganugerahkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) kepada 136 prajurit sebagai bentuk apresiasi negara atas dedikasi dan pengabdian prajurit dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ratusan prajurit dari Kopassus hingga Marinir tersebut merupakan pasukan elite pemburu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Namun diantaranya berasal dari pasukan rahasia atau pasukan intelijen TNI. Mereka adalah 23 Prajurit Satgas Mandala VI / Satgas Intelijen (TNI AD) dan 6 Prajurit Satgas Elang VI (BIN / TNI AD). Total ada 29 pasukan rahasia yang mendapat KPLB.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Lucky Avianto mengatakan, KPLB ini merupakan anugerah atas keberanian pantang menyerah, loyalitas teguh.

“Dan aksi heroik prajurit yang melampaui batas kewajiban utama mereka sebagai seorang prajurit TNI, yang mewakafkan diri dalam menegakkan kedaulatan serta mengamankan keutuhan NKRI di garis terdepan ufuk timur Indonesia,”ujar Lucky dikutip, Sabtu (24/10/2026).

Selaku pengendali operasi di Wilayah Pertahanan III, Lucky mengapresiasi dan memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para prajurit Satgas Yonif 9 Marinir (TNI AL), Satgas Rajawali V (TNI AD), Satgas Kopasgat (TNI AU).

 

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Topik Artikel :
Lucky Avianto OPM KKB Papua tni KKB
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