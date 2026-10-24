2 Pentolan KKB Tewas saat Baku Tembak dengan Pasukan Elite, Uang Rp88 Juta dan Senjata Disita TNI

JAKARTA - Dua pentolan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tewas dalam baku tembak dengan prajurit TNI di Kampung Nonggoloit, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Pasukan TNI mengamankan uang tunai Rp88 juta, 18 HP, alat komunikasi, dokumen dan sejumlah senjata.

Kapen Koops TNI Habema Letkol Inf. M. Wirya Arthadiguna mengatakan, kontak senjata dengan KKB terjadi saat tim patroli menyisir lokasi untuk memastikan keselamatan warga.

Namun, patroli tersebut berujung baku tembak setelah kelompok bersenjata melepaskan tembakan ke arah prajurit.

Saat tim patroli menyisir lokasi untuk memastikan keselamatan warga, pihak lawan justru melancarkan provokasi tembakan terarah yang memicu pertempuran frontal,” ujar Letkol Inf Wirya, Sabtu (24/10/2026).

Selain uang tunai dan belasan HP, aparat menyita handy talky (HT), dokumen, atribut kelompok, dua pucuk senapan angin, senjata tajam, busur, serta anak panah dari OPM atau dikenal Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) itu.

“Aparat juga mengamankan persenjataan yang ditinggalkan, meliputi dua pucuk senapan angin, senjata tajam, hingga busur beserta anak panahnya,” ucapnya.