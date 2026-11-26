Kronologi KKB Batalyon Kanibal Tembaki 2 Kapal Pengangkut Beras, 2 Orang Jadi Korban

PAPUA – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menembaki dua perahu pengangkut beras saat melintas di perairan Kampung Wanjis, Distrik Kolf Braza, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Akibatnya, satu orang mengalami luka tembak dan seorang lainnya masih belum ditemukan.

Polisi mendalami kemungkinan keterlibatan KKB dari Kodap XVI Yahukimo Batalyon Kanibal pimpinan Peres Murup terlibat dalam peristiwa tersebut.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz Kombes Pol Yusuf Sutejo menjelaskan, kedua perahu itu mengangkut total 12 ton beras dari Distrik Suator, Kabupaten Asmat, menuju Pelabuhan Logpon, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo.

“Perahu pertama membawa sekitar tujuh ton beras dengan penumpang berinisial RR (39) dan MB (16). Sementara perahu kedua mengangkut sekitar lima ton beras dengan penumpang NB dan S,” kata Yusuf, Kamis (26/11/2026).

Rombongan perahu tersebut berada di perairan Kampung Wanjis ketika terdengar letusan senjata api dari arah sebelah kanan. Tembakan pertama mengarah ke perahu yang ditumpangi RR dan MB, kemudian disusul lima letusan berikutnya.

Akibat serangan tersebut, RR mengalami dua luka tembak di bagian panggul kanan. Dia bersama MB kemudian berlindung di bagian mesin perahu sebelum berupaya menjauh dari lokasi kejadian.

RR selanjutnya mengemudikan perahu menuju Kampung Patipi untuk melaporkan penembakan sekaligus mendapatkan pertolongan pertama. Korban kemudian dijemput keluarganya menggunakan speedboat dan dievakuasi melalui Dermaga Logpon ke RSUD Dekai untuk menjalani perawatan medis.

Sementara itu, penumpang perahu kedua juga berusaha menyelamatkan diri setelah mendengar suara tembakan. Ketika mesin perahu mati, NB mengajak S melompat ke sungai.

Namun, S memilih bertahan di atas perahu, sedangkan NB melompat dan berenang menuju tepi hingga berhasil mencapai Kampung Wanjis.

"Untuk S, hingga saat ini keberadaannya masih belum diketahui. Kami bersama personel gabungan terus melakukan upaya pencarian dan pendalaman untuk memastikan kondisi serta keberadaan yang bersangkutan,"ujarnya.