Diduga Dibantai KKB, Operator Kayu Tewas Mengenaskan di Yahukimo

YAHUKIMO - Operator sensor kayu berinisial JW alias U (42) ditemukan tewas di sekitar camp tempatnya bekerja, Kampung Key-key, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Jumat 13 November 2026. JW tewas diduga setelah dibunuh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Faizal Ramadhani, menegaskan penanganan perkara tersebut menjadi perhatian serius dan akan terus dilakukan secara profesional dengan mengedepankan fakta serta alat bukti.

"Kami akan terus mendalami setiap informasi dan mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas kejadian ini," katanya, Minggu (15/11/2026).

Sementara Wakasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, AKBP Andria, menjelaskan, polisi yang menerima laporan kemudian mengevakuasi jenazah korban ke RSUD Dekai untuk menjalani pemeriksaan medis dan visum.

“Hasil pemeriksaan medis menemukan sejumlah luka terbuka, memar, dan lecet pada bagian kepala, wajah, dada, tangan, paha, hingga kedua kaki,” ujarnya.