Kronologi Belasan KKB Kopitua Heluka Disikat Pasukan TNI, Jenderal Bintang 3 Turun Gunung!

PAPUA – Pangkogabwilhan III, Letjen TNI Lucky Avianto, mengungkapkan kronologi baku tembak pasukan TNI dengan 15 anggota TPNPB-OPM pimpinan Kopitua Heluka di Camp Biru, Kali Senami, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Sebelumnya, Lucky bersama jajarannya ikut memberantas KKB di belantara Papua. Dia menggunakan dua helikopter Caracal TNI AU mengejar anggota KKB di Kabupaten Intan Jaya.

Pasukan yang terlibat baku tembak dengan KKB yaitu dari Detasemen 3 Satgas Rajawali V dan Satgas Yonif 3 Marinir Koops TNI Habema, di bawah kendali Kogabwilhan III.

‘’Berawal dari informasi yang diberikan Satgas Mandala, pasukan Satgas Yonif 3 Marinir dan Satgas Rajawali V menelusuri jejak kelompok TPNPB-OPM pimpinan Kopitua Heluka,’’ujar Lucky Avianto, dikutip, Minggu (8/11/2026).

‘’Hingga akhirnya, kelompok separatis tersebut ditemukan di sekitar Kali Senami, yang berada di Distrik Dekai, Yahukimo,’’lanjutnya.

Jenderal Kopassus ini mengatakan, bahwa sebelum kontak senjata terjadi, personel Satgas TNI terlebih dahulu melakukan upaya persuasif dengan meminta anggota KKB menyerah dan meletakkan senjata.

‘’Namun, ajakan damai tersebut dibalas dengan tembakan senjata api secara membabi buta ke arah pasukan TNI,’’ujarnya.

Setelah terlibat kontak senjata selama 45 menit, pasukan Satgas TNI akhirnya berhasil memukul mundur sedikitnya 15 orang anggota KKB. Mereka memilih melarikan diri ke dalam belantara hutan di Distrik Dekai, Papua Pegunungan.

Lucky menyebut Kopitua Heluka pernah ditangkap dan dipenjara, tetapi berhasil melarikan diri dari Lapas Kelas IIB Wamena pada 25 Februari 2025 silam.

‘’Heluka sebagai salah satu pimpinan TPNPB-OPM yang dikenal sangat sadis dan bengis karena diduga kerap melakukan penyiksaan di luar batas perikemanusiaan sebelum menghabisi nyawa korbannya,’’ujarnya.