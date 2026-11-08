Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kronologi Belasan KKB Kopitua Heluka Disikat Pasukan TNI, Jenderal Bintang 3 Turun Gunung!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 08 November 2026 |07:14 WIB
Kronologi Belasan KKB Kopitua Heluka Disikat Pasukan TNI, Jenderal Bintang 3 Turun Gunung!
Kronologi Belasan KKB Kopitua Heluka Disikat Pasukan TNI
A
A
A

PAPUA – Pangkogabwilhan III, Letjen TNI Lucky Avianto, mengungkapkan kronologi baku tembak pasukan TNI dengan 15 anggota TPNPB-OPM pimpinan Kopitua Heluka di Camp Biru, Kali Senami, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Sebelumnya, Lucky bersama jajarannya ikut memberantas KKB di belantara Papua. Dia menggunakan dua helikopter Caracal TNI AU mengejar anggota KKB di Kabupaten Intan Jaya.

Pasukan yang terlibat baku tembak dengan KKB yaitu dari Detasemen 3 Satgas Rajawali V dan Satgas Yonif 3 Marinir Koops TNI Habema, di bawah kendali Kogabwilhan III.

‘’Berawal dari informasi yang diberikan Satgas Mandala, pasukan Satgas Yonif 3 Marinir dan Satgas Rajawali V menelusuri jejak kelompok TPNPB-OPM pimpinan Kopitua Heluka,’’ujar Lucky Avianto, dikutip, Minggu (8/11/2026).

‘’Hingga akhirnya, kelompok separatis tersebut ditemukan di sekitar Kali Senami, yang berada di Distrik Dekai, Yahukimo,’’lanjutnya.

Jenderal Kopassus ini mengatakan, bahwa sebelum kontak senjata terjadi, personel Satgas TNI terlebih dahulu melakukan upaya persuasif dengan meminta anggota KKB menyerah dan meletakkan senjata.

‘’Namun, ajakan damai tersebut dibalas dengan tembakan senjata api secara membabi buta ke arah pasukan TNI,’’ujarnya.

Setelah terlibat kontak senjata selama 45 menit, pasukan Satgas TNI akhirnya berhasil memukul mundur sedikitnya 15 orang anggota KKB. Mereka memilih melarikan diri ke dalam belantara hutan di Distrik Dekai, Papua Pegunungan.

Lucky menyebut Kopitua Heluka pernah ditangkap dan dipenjara, tetapi berhasil melarikan diri dari Lapas Kelas IIB Wamena pada 25 Februari 2025 silam.

‘’Heluka sebagai salah satu pimpinan TPNPB-OPM yang dikenal sangat sadis dan bengis karena diduga kerap melakukan penyiksaan di luar batas perikemanusiaan sebelum menghabisi nyawa korbannya,’’ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
papua KKB Teroris OPM KKB Papua KKB
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/340/3252494/kkb-xOiB_large.jpg
Bersenjata Lengkap, Jenderal Kopassus Lucky Avianto Gempur KKB Lewat Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/340/3252491/kkb-Z2ye_large.jpg
Satgas Cartenz Tembak Pentolan KKB Pembunuh Brigadir Ronald Enok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/340/3251629/kkb-z8W3_large.jpg
Tragis! KKB Tikam ASN hingga Pisau Tertancap di Leher, Diduga Balas Dendam Anggotanya Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/340/3250641/kkb-2you_large.jpg
Operasi Senyap Pasukan Hantu Laut Marinir di Rimba Papua Tangkap 3 Pentolan KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/340/3250388/kkb-5VTD_large.jpg
Letjen Lucky Avianto: 2 Komandan KKB Ditembak Mati Terkenal Sadis hingga Dijuluki Raja Tega!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/340/3250355/kkb-ntkO_large.jpg
Komandan KKB Pelaku Penembakan Karyawan Freeport hingga Tewas Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement